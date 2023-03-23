

بعد 43 يوما من العمل المتواصل، اختتمت شركة إدارة المرافق العمومية مشروع تجديد موقف علي السالم السطحي الكائن في منطقة القبلة، شارع علي السالم في مدينة الكويت.



وتندرج أعمال التجديد هذه في سياق جهود الشركة المستمرة لصيانة المرافق التي تتولى إدارتها وتشغيلها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدم لمستخدمي المواقف، حيث أتمت أعمال الإسفلت وقامت بتظليل كل المواقف الموجودة في موقف علي السالم السطحي وعددها 218 موقفا موزعين على مساحة إجمالية تصل لغاية 10280م2.



ويعتبر هذا الموقف من المواقف المركزية ضمن شبكة المواقف التابعة لشركة إدارة المرافق العمومية وعددها 45 موقفا، نظرا لموقعه في وسط العاصمة. وكانت وزارة المالية قد سلمت إدارة وتشغيل وصيانة هذا الموقف إلى شركة إدارة المرافق العمومية في 5 نوفمبر 2005.



وقد عبرت الشركة عن التزامها بتقديم أفضل خدمة لمستخدمي المواقف التي تديرها وتشغلها من خلال قيامها بأعمال الصيانة والتجديد الدورية لضمان سلامة وأمانة المرافق، فضلا عن توفير جميع وسائل الراحة للمستخدمين مثل المظلات التي تقي مركباتهم من أشعة الشمس، لا سيما في موسم الصيف.