حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن تسليم لندن لأوكرانيا ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب، تحدث عنها مسؤول بريطاني مؤخرا، سيمثل «تفاقما خطيرا» للنزاع، بينما نفت بريطانيا ذلك، مؤكدة ان ذلك لا يعد تصعيدا نوويا.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في سوتشي في جنوب روسيا،: «سيكون إمداد بريطانيا بذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع»، مشيرا الى أن روسيا سترد في حال تم ذلك، قائلا: «سنأخذ هذا في الاعتبار في أعمالنا. لدينا التزام بالمعايير الدولية للحرب، ولدينا عقيدة عسكرية خاصة بنا، وكما قال الرئيس ووزير الدفاع، علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن زملاءنا البريطانيين يصعدون الصراع وينقلونه إلى خطوة جديدة خطيرة للغاية».



ولفت لافروف إلى أن قذائف اليورانيوم المنضب ستقلل من القدرات الزراعية لأوكرانيا، قائلا: «إن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب سيقلل بشكل كبير قدرة أوكرانيا على إنتاج أغذية ذات جودة وغير ملوثة وقد تفقدها القدرة على الإنتاج الزراعي كليا».



في المقابل، نفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي امس وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية. وقال كليفرلي «لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها».



الى ذلك، تفقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواقع الخطوط الامامية للقوات الاوكرانية بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، التي كانت مركزا لمعارك كبيرة مع الجيش الروسي خلال الأشهر الأخيرة.



وأفادت وكالة «بلومبرغ» للانباء امس، بأن الرئيس الأوكراني اطلع على الأوضاع الميدانية في المنطقة.



من ناحية اخرى، افاد البنك الدولي بأن أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.