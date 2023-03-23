محمد الوزان: المجموعة عملت على أكمل وجه في الربع الرابع لتحقيق النمو وتحسين الربحية

جاريت والش: المجموعة حققت إيرادات قوية خلال 2022 في بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية



أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4.1% لتبلغ 255.2 مليون دينار، فيما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت نحو 1.53 مليون دينار، بانخفاض قدره 86.3%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 11.6 مليون دينار، بانخفاض قدره 46.9%، وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 1.96 مليون دينار، بانخفاض 123.3% بسبب تراجع هامش الربح وتسجيل مخصصات خسائر ائتمان متوقعة، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% عن العام الماضي.



وفيما يخص نتائج الشركة بالربع الرابع من 2022، فقد حققت إيرادات بقيمة 60.6 ملايين دينار بارتفاع 12.5%، وبلغت الأرباح التشغيلية 5.4 ملايين دينار، بارتفاع 383%، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.5 ملايين دينار بارتفاع 280%، والأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 4.55 ملايين دينار، بارتفاع 513.8%.



تحديات عديدة



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «واجهنا العديد من التحديات خلال العام الماضي وقد فرضت أحداث العام على الشركات اتخاذ قرارات مهمة في ظل وجود حالة من التضخم وصلت معدلاتها إلى مراحل قياسية، بالإضافة إلى نقص وشح في المواد الأساسية في بيئة عمل تأثرت بالتوتر الجيوسياسي.

في المقابل، واصلت المجموعة العمل على أكمل وجه في الربع الرابع من العام 2022 لتحقيق نمو وتحسين مستوى الربحية وبالفعل كانت نتائج الأعمال إيجابية لهذا الفصل».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «سجلت المجموعة إيرادات قوية في العام الماضي في ظل بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية، حيث نمت إيرادات المجموعة بنسبة 4.1% على الرغم من ارتفاع التكاليف الناتج عن حالة التضخم غير المسبوقة.

وكانت الإيرادات مدفوعة بتحسن مستوى إيرادات قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية بشكل خاص، كما نمت الإيرادات على مستوى جميع الأسواق الإقليمية الست التي تعمل بها المجموعة.

ولقد أنهى فريق عمل ميزان عام 2022 بتحقيق نتائج ممتازة في الربع الرابع من العام وذلك من خلال نجاح مشاركة ميزان في تنفيذ العقد المبرم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في فعاليات كأس العالم والتي أقيمت في دولة قطر. ولكن تأثرت أرباح المجموعة للسنة المالية 2022 بتسجيل مخصصات مؤقتة عن خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات ضريبة انتقائية».



نظرة على الأداء المالي



في مجال الأغذية، حققت الشركة خلال العام الماضي إيرادات بقيمة 175 مليون دينار، بارتفاع قدره 6.4% مقارنة بعام 2021، وشكل إيراد مجال الأغذية 68.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 51.8% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 11.7% والخدمات الغذائية 5.1%.



وفي قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية، ارتفع إيراد القطاع بنسبة 9.2%، فيما انخفض إيراد قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 2.4%، حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع في الكويت، وفي قطاع الخدمات الغذائية ارتفع الإيرادات بنسبة 1.4%.



أما في مجال غير الأغذية، فقد بلغت إيراداته 80.1 مليون دينار مسجلة انخفاضا بسيطا بنسبة 0.7% مقارنة بعام 2021، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 31.4% من إجمالي إيرادات المجموعة.



وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 28.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.5% من إجمالي إيرادات المجموعة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية، انخفض إيراداته بنسبة 1.7% متأثرا بتراجع مبيعات الصيدليات، اما قطاع الصناعات، فقد ارتفعت إيراداته بنسبة 11.9% بسبب نمو مبيعات الزيوت والشحوم والمنتجات البلاستيكية.



نظرة على أداء العمليات بالأسواق الإقليمية خلال 2022



٭ الكويت: ارتفعت الإيرادات هامشيا بنسبة 0.3%، نتيجة لتراجع نشاط قطاعي التجهيزات الغذائية والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية.



٭ الإمارات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.5%، مدفوعة بتطور نشاط مبيعات مصنع لوجبات الخفيفة في دولة الإمارات وتحسن مبيعات مشروبات الطاقة.



٭ قطر: ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.1% حيث نمت إيرادات قطاع التجهيزات الغذائية خلال فعاليات كأس العالم.



٭ السعودية: ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 38.6%، مدفوعة بتطور عمليات قطاع توزيع الأغذية في المملكة.



٭ الأردن: ارتفعت الإيرادات بنسبة 26%، ويعود الارتفاع إلى نجاح منتجات «كتكو» بالسوق الأردني، بالإضافة إلى تحسن إيرادات قطاع الخدمات المقدمة لهيئات الأمم المتحدة في الأردن.



٭ العراق: ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7%.