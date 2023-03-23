

أعلن البنك التجاري الكويتي عن ساعات العمل بكل فروعه المنتشرة بالكويت خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستقبل البنك عملاءه الكرام من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في أيام العمل الرسمية خلال الشهر الكريم، علما أن فرع البنك في مطار الكويت الدولي سيعمل وكالمعتاد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ماعدا الأوقات التالية: من الساعة 1:30 صباحا إلى الساعة 2:30 صباحا، ومن 5:30 مساء إلى الساعة 8:30 مساء. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل فرع الأفنيوز على فترتين، الأولى من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 3:30 عصرا، والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 11:30 مساء.



ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وخدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com.