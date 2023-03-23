

نجح بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تطوير أنظمته لتتطابق مع لغة الحوالات المستخدمة عالميا في شبكة سويفت لتبادل المدفوعات والرسائل بين البنوك «السويفت ايزو 20022»، بهدف تقديم أفضل خدمة للعملاء تتميز بالسرعة والدقة، واستغلال الانظمة والقدرات والبنية التحتية التقنية التي وفرها «بيتك» لتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.



وقالت نائب المدير العام للعمليات المصرفية في «بيتك» تهاني الخميس، انه جرت الاختبارات العملية المؤكدة لتوافق أنظمة «بيتك» مع «سويفت ايزو 20022»، ما يعني نجاح تشغيل تكنولوجيا متكاملة في وقت قياسي بمواصفات عالمية، مشيرة الى أن «بيتك» يعتبر من اوائل البنوك في تطبيقها، بما يوفر سيولة في الاداء وسرعة في انجاز المعاملات وتبادل الحوالات والرسائل والاستفادة القصوى من نظام سويفت الذي يمثل عصب التعاملات بين البنوك حول العالم.



وأضافت الخميس: تم تغيير لغة النظام من MT الى MX وتطبيق جميع معايير ISO20022 المطلوبة من شركة سويفت، وتحقيق تطابق أنظمة «بيتك» مع لغة الحوالات المستخدمة عالميا، حيث تتضمن معلومات اكثر وضوحا ودقة وشمولية، تسهم في سرعة انجاز التحويلات، والتأكد من سلامة العمليات وتجنب ايقاف او تأخير الحوالات.



وأشارت الى ان خيار التطبيق تم انجازه في وقت قياسي ما يؤكد تميز القدرات البشرية والامكانات الفنية في «بيتك» ومدى مرونة وتطور البنية التحتية التقنية وقدرتها على استيعاب أي اضافات جديدة وملاءمتها لجهود التحديث والتطوير المستمر لمواكبة اخر المستجدات في التكنولوجيا المصرفية وانسجامها مع المعايير والمتطلبات العالمية.



وأكدت الخميس أن التطور التكنولوجي يخدم العملاء ويضع أحدث خدمات التكنولوجيا المالية لتحسين تجربة العميل المصرفية، مؤكدة ريادة «بيتك» في طرح الخدمات الرقمية الفريدة لكل عملائه بمختلف تطلعاتهم واهتمامهم.



ويواصل «بيتك» جهوده المستمرة نحو تعزيز استراتيجيته للتحول الرقمي، ورقمنة جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها للأفراد والشركات، عبر خطوات وجهود متتابعة، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتسهم في تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية والتمويلية، بما يعزز مكانة «بيتك»، ويوسع حصته السوقية، ويحقق رضا عملائه.