أدت رياح عاتية في حوض جاف في ميناء أدنبره بأسكتلندا إلى جنوح سفينة بشكل جزئي الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا، بحسب السلطات التي تحدثت عن «حادث كبير».



وبثت قنوات تلفزيونية بريطانية صورا تظهر سفينة الأبحاث The Petrel وهي مائلة بزاوية 45 درجة.



وقال مستشار البلدية آدم ماكفي، إن «خدمات الطوارئ استجابت لحادث كبير وقع في ليث دوكس - أزاحت الرياح العاتية السفينة عن قاعدتها».



وأشارت خدمات الإسعاف الأسكتلندية إلى إصابة 25 شخصا.



كما تحدثت صحيفة «ذا صن»، من جانبها، عن مفقودين، وتم إرسال



5 سيارات إسعاف وطائرة إسعاف جوية و3 فرق متخصصة بمعالجة الصدمات إلى الموقع حوالي الساعة 8.30 صباحا، بحسب خدمات الإغاثة الأسكتلندية، كما توجه رجال الإطفاء والشرطة أيضا إلى المكان.



السفينة التي اشتراها وجهزها بول آلن، أحد مؤسسي مجموعة «مايكروسوفت»، موجودة في حوض جاف في ميناء ادنبره، وهو مكان مخصص لركن السفن بهدف صيانتها.