دبي - هبة الصباغ

اختتمت بطولة الحبتور الأولى للدارتس التي نظمها اتحاد الإمارات للدارتس على مدار يومين بمنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة تنافسوا في فئات الفردي للعرب والأجانب والزوجي المفتوح.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبين حيث حقق حسين نادر المركز الأول في فئة العرب وجاء البحريني عبدالله سعيد في المركز الثاني والثالث أحمد الشهابي والرابع عبدالله حاجي .

وعلى مستوى الأجانب أحرز الفلبيني آنتوني بونسي المركز الأول، فيما جاء كارلوس ليم ثالثاً ونيتين كومار رابعاً، وفي فئة الزوجي،

أحرز الثنائي ألان ألتوم وأيمن بكر المركز الأول فيما جاء الثنائي عبدالله حاجي وتونيت كومينتادور في المركز الثاني والثالث الثنائي جيبوي أدومدومان وروميو مكوينسيو، والرابع جيف شولين وماردونيو بانياجا.



وطبقاً لنظام اللعب أقيمت مسابقة الزوجي من 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين شمل الدور التمهيدي 7 أشواط والنهائي 9 أشواط.



وعقب انتهاء المنافسات قام خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين بالمركز الأولى في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجهات الراعية للاتحاد.



وأعرب خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد عن سعادته بما حققته بطولة الحبتور في ظل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد والنجاحات على المستوى الفني والتنظيمي مؤكدا أن البطولة كشفت عن تطور مستوى اللاعبين المشاركين كما أن معدل النتائج مبهر في كل الفئات، وهو ما يحفزنا لمواصلة المسيرة نحو تشكيل قاعدة كبيرة من خلال إقامة بطولات أخرى في الفنادق والأماكن السياحية في الدولة والتي تحظى بإقبال جماهيري كبير.



ووجه المطيوعي الشكر إلى منتجع الحبتور للبولو والفروسية لرعاية للحدث والذي فتح بابا جديدا أمام الاتحاد لتنظيم بطولات مفتوحة كما وجه الشكر إلى كل الجهات الراعية التي تساند الاتحاد في كل أنشطته على مدار الموسم، وأيضا فريق عمل البطولة ومجلس إدارة الاتحاد الذي وصل بالبطولة الثانية إلى بر الأمان، ومن بطولة لبطولة تزيد الخبرات التي ستستثمرها في تنظيم بطولات كبيرة كما وجه الشكر إلى محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو والذي حرص على الحضور ومتابعة المباريات.



وأضاف رئيس الاتحاد أن البطولة التصنيفية الثالثة ستقام يومي 27 و28 مايو المقبل ونشاط الاتحاد المحلي متنوع ما بين البطولات التصنيفية والبطولات المفتوحة وهو ما يفتح الباب لمشاركة عدد كبير من اللاعبين خاصة الجاليات التي تعيش على أرض الإمارات.