

ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجربة ودية أمام الفلبين في العاشرة من مساء اليوم على ستاد جابر الدولي ضمن استعداده للمشاركات المقبلة على أن يلعب مباراة أخرى مع منتخب طاجيكستان في 28 الجاري.



وأجرى «الأزرق» تدريبه الأساسي قبل يوم المباراة بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده أحمد عبدالكريم، حيث شهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المختارين، فيما فضل الجهاز الفني منح راحة للاعبي «الأبيض» العائدين من الجزائر عقب مباراة شباب الساورة الجزائري في الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال وهم: أحمد الظفيري وفهد الهاجري وضاري العتيبي وفيصل زايد واحمد الزنكي.



وقد اختار بينتو والذي أشرف على تدريب «الأزرق» في «خليجي 25» في البصرة عددا من لاعبي الخبرة والشباب، ومن المتوقع أن يعتمد في تشكيلته الأساسية على أسماء مثل الحارس سليمان عبدالغفور وخالد ابراهيم وراشد الدوسري وفواز العتيبي وسلطان العنزي ومبارك الفنيني وشبيب الخالدي وعيد الرشيدي، إضافة إلى منحة الفرصة لبعض اللاعبين المختارين مثل يعقوب الطراروة ومحمد باجيه وخالد المرشد وعبدالرحمن الشرهان والحارس عبدالرحمن المجدلي.



إلى ذلك، قال ‏مدرب «الأزرق» البرتغالي روي بينتو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس الخميس في ستاد جابر الدولي: «نسعى للظهور بطريقة أفضل مما سبق وتركيزنا عالي في هذه المباراة للظهور بشكل جيد»، ومؤكدا: «المباراة إحدى حلقات تطوير الأزرق وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة».

وبين بينتو: «للأسف منتخبنا في مركز متأخر في التصنيف الشهري الصادر عن «فيفا» وأعمل بكل تأكيد على الارتقاء بمركزه، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، كما أنه مرتبط بنتائج المنتخبات الأخرى».



ولفت بينتو إلى أنه من الصعوبة بمكان الدفع بلاعبي نادي الكويت في التشكيل الأساسي خلال لقاء الفلبين نظرا لمشاركتهم مع «الأبيض» في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ودخولهم التدريبات اعتبارا من مساء أمس الخميس.



من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الفلبيني، المغربي براء جروندي الذي تولى المهمة مؤخرا: «‏مباراة جيدة لنا وكمدرب جديد أعتبرها فرصة لاستكشاف اللاعبين ووضع الخطة المناسبة، حيث سأعمل على تطوير المنتخب ابتداء من مواجهة الكويت ثم لقاء الأردن في قطر بـ 28 الجاري».



وأشاد جروندي بمستوى «الأزرق»، قائلا: «تابعت مشاركه الكويت في «خليجي 25»، حيث قدم مستوى جيدا في البطولة ولديكم لاعبون موهوبون».

وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين قد حرص على متابعة تدريبات المنتخب مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد جابر، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون الفنية هايف الديحاني، والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، والأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة د.صالح المجروب، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة سطام السهلي.