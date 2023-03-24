

هادي العنزي



تنطلق مساء غد السبت 6 مباريات ضمن منافسات الدور الـ 32 لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم، وذلك على ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى.



ومن المقرر ان يلتقي في أولى مباريات الدورة فريق أنوار الجبعة مع أكاديمية WF في الـ 8:40 مساء، على أن تتبعها مباراة ثانية في الـ 9:10 مساء وتجمع فريق المحاربين مع عيادة 32، بينما يجمع ثالث اللقاءات فريق المعتصم مع فريق «Q8» في الـ 9.40 مساء وفي الـ 10:10 مساء يلعب سانتوس مع «المدفعجية»، وتتبعه مباراة بين ديوانية السالمية وفحيحيل في الـ 10.40، فيما ستكون آخر مباريات اليوم الأول لدورة أحمد الشحومي الخامسة بين المشحني و«Iron» في الـ 11.10 مساء.



وقد شهدت النسخة الخامسة لدورة الشحومي الرمضانية مشاركة 64 فريقا، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة محترفين لكل فريق، وقد رصدت اللجنة المنظمة للدورة جوائز يومية قيمة للجماهير التي ستحضر المباريات بقيمة 6 الآف دولار يوميا، كما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأولى على مكافأة مالية قدرها 4 آلاف دينار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2500 دينار ويحصل ثالث الترتيب في الدورة على 1500 دينار.