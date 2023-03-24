

يثق النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو بأن بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بإمكانها أن تصبح إحدى أفضل المسابقات في عالم الساحرة المستديرة خلال السنوات المقبلة.



وعقب خروج منتخب البرتغال من دور الثمانية في كأس العالم، حط رونالدو رحاله على الفور في منطقة الشرق الأوسط، واندمج سريعا في الدوري السعودي مع نادي النصر عقب تسجيله 9 أهداف خلال 8 مباريات خاضها بالبطولة. وشدد رونالدو على أن المباريات التي خاضها في الدوري السعودي جعلته جاهزا للعب مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يرى أن المسابقة في طريقها للتطور خلال الأعوام المقبلة.



وقال رونالدو قبل لقاء منتخب البرتغال مع منتخب ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا «أشعر بأنني في حالة جيدة حقا. لهذا السبب أنا هنا. لو لم أعتقد ذلك فما كنت كذلك».



وتابع رونالدو «ألعب في دوري تنافسي للغاية. يجب أن ينظروا إلى البطولة السعودية بشكل مختلف». وأضاف رونالدو «من الواضح أنه (دوري المحترفين السعودي) ليس بنفس قوة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنت أكذب إذا قلت ذلك، لكنها مسابقة تنافسية».



وأوضح النجم البرتغالي «إنني متفاجئ من القوة التي تتمتع بها تلك البطولة. لديهم فرق جيدة، إنه دوري متوازن، واللاعبون العرب جيدون، والأجانب يمتلكون الجودة أيضا». وأردف «من المحتمل أن يكون الدوري السعودي رابع أو خامس أكثر الدوريات تنافسية بالعالم في غضون 5 إلى 6 سنوات، إذا استمروا في السير على هذه الخطة».



ولم تنته عودة رونالدو إلى مان يونايتد بشكل جيد، حيث وقع في خلاف مع الهولندي إريك تن هاغ، مدرب الفريق الإنجليزي، وشن اللاعب البرتغالي هجوما لاذعا عليه حينما كان لاعبا داخل ملعب (أولد ترافورد). وقال رونالد «في بعض الأحيان يتعين عليك أن تمر ببعض الأشياء لترى من يقف بجوارك. في مرحلة صعبة ترى من يقف معك».



وتابع «ليس لدي مشكلة في القول بأنني مررت بوقت سيئ في مسيرتي، لكن ليس هناك وقت للندم».



وزاد «الحياة تمضي، وسواء كنت تسير بشكل جيد أم لا فقد كانت جزءا من تطوري. عندما نكون في قمة الجبل لا يمكننا غالبا رؤية ما هو أسفل».



واختتم رونالدو حديثه قائلا «الآن أنا أكثر جاهزية، وكانت هذه التجربة مهمة بالنسبة لي، لأنني لم أجرب هذا أبدا كما في الأشهر القليلة الماضية. الآن أنا في حالة أفضل».