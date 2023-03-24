

يستضف المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي اليوم الجمعة في افتتاح مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا، لتكون مواجهة مبكرة على صدارة المجموعة الثانية، طبقا لمعظم التوقعات التي سبقت هذه التصفيات. وتستحوذ المباراة بين منتخبي «الديوك» و«الطواحين» على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الثمانية، التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات. وتأتي المباراة بعد 3 أشهر من خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح في نهائي المونديال، وذلك بعد تعادل الفريقين 3-3 في المباراة بفضل 3 أهداف سجلها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يمثل أحد أهم العناصر التي يعول عليها الفريق في هذه التصفيات.



ويخوض المنتخب الهولندي تصفيات يورو 2024 بإدارة فنية جديدة من خلال عودة رونالد كومان لمنصب المدير الفني خلفا للمدرب لويس فان غال. وسيفقد منتخب «الطواحين» جهود 5 لاعبين بسبب عدوى فيروسية، وهم: المدافعان ماتيس دي ليخت وسفين بوتمان، والمهاجم كودي غاكبو ولاعب الوسط جويل فيرمان والحارس بارت فربروغن، وعادوا إلى منازلهم بقرار من المدرب رونالد كومان.



واستدعى كومان قلب دفاع إنتر ميلان ستيفان دي فري ولاعب وسط بايرن ميونيخ رايان غرافنبرخ وحارس فيتيس أرنهيم كيل شخربين كبدائل. وإلى جانب هذه المباراة، تشهد المجموعة الثانية مباراة بين منتخبي جبل طارق واليونان. وفي باقي المباريات، تلتقي السويد مع بلجيكا، والنمسا مع أذربيجان في المجموعة السادسة، وبلغاريا مع مونتنغرو، وصربيا مع ليتوانيا في المجموعة السابعة، والتشيك مع پولندا، ومولدوفا مع جزر فارو في المجموعة الخامسة.