توقعت ادارة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا الى البرودة ليلا، وأن يشهد حالة من التقلبات الجوية اعتبارا من صباح السبت تستمر عدة ايام، ما يزيد فرص هطول أمطار متفرقة، خصوصا من صباح السبت، وتستمر هذه الفرص حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء المقبل.



وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي، ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا متزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي الى تكاثر كميات السحب المنخفضة والمتوسطة ويزيد فرص هطول أمطار متفرقة خاصة من صباح السبت حتى صباح الثلاثاء.