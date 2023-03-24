

منصور السلطان



علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قد شكلت 6 فرق أمنية خاصة لمطاردة المتسولين في المناطق السكنية والأسواق وضبطهم وإبعادهم عن البلاد وإبعاد كفلائهم في حال دخلوا البلاد بفيزا عائلية، ووضع بلوك إقامات على الكفيل إن كان مواطنا.



وأكد المصدر ان بعد تزايد وانتشار ظاهرة التسول في المناطق السكنية والأسواق التجارية، من قبل البعض، تم تشكيل 6 فرق أمنية من الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة موزعة على المحافظات الست لمتابعة ومراقبة الوضع وضبط المتسولين الذين غالبا ما يكونون في الاسواق وعند المساجد والمنازل، وإحالتهم الى إدارة الإبعاد. وأوضح المصدر ان من يتم ضبطه متسولا فسيتم إبعاده عن البلاد ووضع عليه «بلوك» عدم دخول البلاد نهائيا، كما سيتم وضع منع إقامات على الكفيل إذا كان مواطنا وإن كان الكفيل مقيما فسيتم إبعاده أيضا عن البلاد.