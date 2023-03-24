

ضمن السعي نحو بناء جيل واع وفاعل، تنظم وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه الملتقى الرمضاني لهذا العام في مسجد خميس السبع بمنطقة الفردوس قطعة 8 في محافظة الفروانية وبالتعاون مع إدارة مساجد محافظة الفروانية.



صرح بذلك المدير التنفيذي للوقفية مسير الظفيري.



وذكر الظفيري أن هذا الملتقى يأتي تحت شعار «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»، انطلاقا من كون شهر رمضان شهر الدعاء والالتجاء لله عز وجل، وخير ما يلتجئ به العبد في دعائه لربه أن يتضرع إليه بأسمائه الحسنى.



وأضاف أنه تم اختيار المواضيع والمشايخ بعناية، حيث سيتحدث الملتقى عن معاني هذه الأسماء وعن العمل بمقتضاها وآثار الإيمان بها على العبد في الدنيا والآخرة.



وبين الظفيري أن وقفية منابر النور تحرص على إبراز هذا الملتقى لجمهورها الكريم لتتم الاستفادة منه وتحقيق أكبر حضور لهذا البرنامج، مؤكدا أنه سيتم بيان كل تفاصيل هذا البرنامج في حسابات الوقفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي [email protected]



وفي ختام تصريحه، بارك الظفيري لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك، وألمح إلى أن «وقفية منابر النور» مؤسسة دعوية تربوية تهتم بالفرد والمجتمع، وأنها وضعت نصب عينها أهدافا سامية تسعى إلى تحقيقها تتمثل في تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم، وإلى نشر الثقافة الشرعية.