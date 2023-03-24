صدر العدد الجديد من مجلة «فنار»، الذي يتناول الأعمال الخيرية الكويتية قديما وحديثا في شهر رمضان المبارك، فهو بحق شهر الخير الذي تزيد فيه أواصر الترابط. ويرصد ملف العدد العشرين من المجلة الأعمال الخيرية الكويتية في شهر رمضان قديما وحديثا، فقد توارث أهل الكويت مجموعة كبيرة من العادات الطيبة في شهر رمضان، وحرصوا على تناقلها جيلا بعد آخر، فبقيت هذه الأعمال خالدة مع أبناء الشعب والتي امتدت إلى الخارج في سبيل عموم الخير بشتى بقاع الأرض. ويضم العدد أيضا سيرة شيخ نواخذة الكويت المحسن الراحل عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان، رحمه الله، كواحد من أعلام العمل الخيري في الكويت الذين اشتهروا بأعمالهم الخيرية والإنسانية خاصة في شهر رمضان. وفي العدد، استعراض لأحدث الإصدارات التي أنتجها مركز فنار، وهو كتاب «حملة شاحنات الكويت لإغاثة سورية واليمن»، وكتاب «مبرة العوازم الخيرية.. الفكرة والتأسيس».