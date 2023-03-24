بداح العنزي



أكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي الحرص على دعم وشجيع المبادرات الشبابية المقدمة من الأفراد والتي تعنى بالنظافة والاستدامة البيئية وآلية التخلص من النفايات بشكل مستدام.



وقالت م. الفارسي بعد اجتماع اللجنة والمخصص لمناقشة مبادرات الشباب الكويتي إنه تمت إحالة المبادرة إلى الجهاز التنفيذي لتقديم تقرير مفصل ورأي فني بالموضوع.



وأضافت أن رؤية كويت جديدة 2035 تضمنت ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة، نسعى من خلالها لتحقيق الاستدامة البيئية والتي تدعو الى تعاون مؤسسات المجتمع المدني والشعوب والأفراد.



وقالت: تسعى الكويت إلى بناء سياسات تنموية مبنية على استراتيجيات قابلة لتحقيق الاستدامة على المدى البعيد بحيث تسعى الدولة من خلال مشاريعها الإسكانية التنموية الجديدة لأن تكون مدنها الجديدة مدنا ذكية ذات بيئة حضرية نظيفة ومستدامة لتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها.



وأشارت م. الفارسي إلى أن الاجتماع اتسم بكل رحابة صدر مع مقدم طلب المبادرة وتم عرض بعض مبادراتهم علينا والتي تساهم في الوصول إلى الاستدامة البيئية وهي: مراقبة عملية جمع المخلفات وتسهيلها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتنظيف الشواطئ بشكل آلي.



وأوضحت أنه من خلال الاجتماعات السابقة في لجنة شؤون البيئة تم الاطلاع على أهداف استراتيجية الهيئة العامة للبيئة، ولمسنا أهمية قياس النفايات والتي من خلال التكنولوجيا تجعل من إدارة هذه النفايات عملية أسهل وأكثر كفاءة، مشيرة الى أن اللجنة المشتركة بصدد إعداد لائحة النظافة الجديدة وتحويلها لائحة خاصة بإدارة نفايات بلدية صلبة.