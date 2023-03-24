استأنف البنك المركزي الروسي الكشف عن احتياطياته من الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطياته الدولية، والتي بلغت في بداية مارس الجاري 74.9 مليون أونصة.

وقال "المركزي" الروسي إن احتياطيات الذهب بلغت في مطلع الشهر الجاري 74.9 مليون أونصة (2.33 ألف طن) بقيمة 135.6 مليار دولار.

وأخر مرة كشف فيها المركزي الروسي عن هذه المعلومات كان منذ حوالي عام في بداية فبراير 2022، حينها بلغت احتياطيات المعدن الأصفر 73.9 مليون أونصة مقابل احتياطيات عند 74.9 مليون أونصة تم تسجيلها مطلع مارس 2023، بحسب وكالة إنترفاكس.



ووفقا للبيانات قام البنك المركزي الروسي برفع حيازته من الذهب بمقدار مليون أونصة (حوالي 31 طنا) في نحو عام، ويأتي ذلك على الرغم من القيود والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو منذ فبراير 2022، لقيام بغزو أوكرانيا.