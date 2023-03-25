القاهرة - خلود أبوالمجد

مازالت استديوهات القاهرة تعج بالتصوير لعدد كبير من المسلسلات التي سيشاهدها الجمهور في أول أيام الشهر الفضيل، ومن بين هذه الأعمال مسلسل «ضرب نار» الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ويشاركها الفنان أحمد العوضي وماجد المصري وانتصار وإيمان السيد ومها نصار وأحمد عبدالله محمود وأحمد غزي وأيسل رمزي وغيرهم الكثير، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري في ثالث تعاون له مع ياسمين بعد مسلسلي «ونحب تاني ليه» و«اللي مالوش كبير».

وتقدم ياسمين شخصية «مهرة» وهي فتاة شعبية من حي شبرا وتتعرض لكثير من المشاكل التي تجعلها تواجه تحديات كبيرة من أجل حبها لـ «جابر الكوماندا» الذي يقدم شخصيته أحمد العوضي، وتتوالى الأحداث حتى يتغير شكل شخصية «مهرة» التي تتزوج من «زيدان» رجل الأعمال الذي يجسده الفنان ماجد المصري، وتحارب هذا الزواج شقيقته صفاء (انتصار) لاعتقادها أنها تزوجته طمعا في ثروته.

وتقدم الفنانة إيمان السيد شخصية «شيرين» الصديقة المقربة لـ «مهرة» والتي تساعدها في حل كثير من المشاكل التي تواجهها ويتسبب فيها إخوتها والذي يقدم شخصياتهما أحمد غزي وأيسل رمزي، بينما يجسد الفنان أحمد عبدالله محمود دورا جديدا عليه تماما مبتعدا عن شخصية البلطجي أو الشرير، حيث نشاهده في دور أحد رجال الأعمال الشباب الرومانسي الطيب.

يقدم العمل في 30 حلقة طوال شهر رمضان ويمثل العودة للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد وعكتها الصحية التي جعلتها تغيب عن رمضان العام الماضي.