تواصل تصعيد المواجهة الأميركية - الإيرانية على الاراضي السورية ، حيث للمرة الثالثة خلال 24 ساعة تتعرض القواعد الاميركية شرق سورية لهجمات من الميليشيات الموالية لإيران، التي حذرتها القيادة الاميركية من انها سترد بالشكل الملائم، وقامت بقصف عدة مواقع لميليشيات مدعومة من ايران من الحسكة حتى دير الزور.

وقالت تقارير اعلامية ان قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تعرضت لقصف صاروخي عبر 8 الى 15 صاروخا، و اسفر عن سقوط إصابات بين المتعاقدين والجنود الاميركيين. جاء ذلك بعد يوم من مقتل متعاقد واصابة عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الحسكة.

وقد اكد الرئيس الأميركي جو بايدن ان بلاده لاتسعى لمواجهة مع ايران ، لكنه تعهد بتوجيه "ضربات قوية لحماية مواطنينا" وقال : اعطيت اوامري بالرد السريع بعد الهجوم على قواتنا من قبل جماعات مدعومة من ايران".

وكان المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر قال : إن قواتنا المنتشرة في سورية تقوم بمهماتها في دعم التحالف الدولي لهزيمة "داعش".

وأضاف رايدر حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية، أن تركيزنا في سورية يتمثل في هزيمة تنظيم داعش ولا نهتم بأي نزاع مع إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على ثقة من أن المسيرة التي هاجمت قواتها في سورية هي إيرانية.