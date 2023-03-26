قال نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون الكليات ورئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة سلطان علي العجمي إن هناك مشكلة موسمية تواجه خريجي كلية الدراسات التكنولوجية مع كل فصل دراسي، وهي وجود فترة زمنية تفصل بين تسلم الخريجين لشهاداتهم وإعلان شركة النفط مما يضع الخريجين في حيرة كبيرة ولا يتسنى لهم التقديم نظرا لتأخر تسلمهم لشهادات التخرج.



وطالب العجمي إدارة الهيئة بالتنسيق مع شركة النفط بشأن



توقيت توزيع شهادات الخريجين وبين إعلان التوظيف بشركة النفط بحيث يستمر استقبال طلبات التعيين إلى نهاية شهر 6 /2023، ليتسنى للخريجين التقدم بأوراقهم لشركة النفط بدلا من ضياع الفرصة عليهم والانتظار لحين الإعلان الجديد بعد ستة أشهر، فلن يضير الشركة تأخير الإعلان أو



قيام الهيئة بتوزيع الشهادات قبل موعد إعلان النفط، وذلك حفاظا على المستقبل الوظيفي للخريجين بالفصل الدراسي الثاني وتمكينهم من اللحاق على إعلان التوظيف.