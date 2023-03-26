أجرى الفنان القدير محمد المنصور عملية جراحية مصغرة في مستشفى جابر وتكللت بالنجاح، وشكر المنصور من خلال «الأنباء» كل من سأل عنه، متمنيا من المولى ان يحفظ الجميع من كل مكروه.



من جهة أخرى، أدخل استاذ النقد والادب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د.محمد عبدال الى مستشفى جابر بعد تعرضه لوعكة صحية على اثرها امر الاطباء بالمكوث بالمستشفى حتى تستقر حالته الصحية.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنان القدير محمد المنصور واستاذ النقد والادب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د.محمد عبدال، سائلة المولى عز وجل ان يلبسهما ثوب الصحة والعافية ويبعد عنهما أي مكروه.. وما تشوفون شر.