

مبارك الخالدي



نجح منتخبنا الوطني الأول في تحقيق الفوز على ضيفه الفلبيني 2-0 وديا، ضمن تحضيرات «الأزرق» لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 بالسعودية.



وبعد شوط أول سلبي، وصل «الأزرق» لمبتغاه في الشوط الثاني، مستفيدا من التبديلات التي أجراها المدرب البرتغالي روي بينتو بدخول بدر طارق وعلي خلف وفيصل زايد وأحمد الزنكي، حيث سجل بدر طارق أولا في الدقيقة (72) من تصويبة بعيدة المدى، قبل أن يضيف علي خلف الثاني في الدقيقة (82).



وبشكل عام، لم يرتق أداء منتخبنا في الشوط الأول للمستوى المطلوب بسبب الحذر الدفاعي الكبير من المنتخب الفلبيني، وعدم وجود فاعلية هجومية في صفوف منتخبنا بسبب وحود شبيب الخالدي في المقدمة بمفرده، فيما جاءت انطلاقات عيد الرشيدي ومبارك الفنيني من الأطراف «خجولة» واكتفاء سلطان العنزي ومهدي دشتي بالأدوار الدفاعية في وسط الملعب.



وفي الشوط الثاني، تخلى «الأزرق» عن حذره الدفاعي بتبديلات هجومية، لتزيد الخطورة عبر تسديدات بدر طارق وانطلاقات أحمد الزنكي من الجانب الأيسر والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الخصم الذي تلقى هدفين، ولم يبد الكثير من ردات الفعل للعودة في اللقاء.



هذا، وقد أدار اللقاء بشكل جيد، الحكم السعودي شكري الحنفوس.



إشادة.. وتقدم



إلى ذلك، أشاد رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين بفوز «الأزرق» على منتخب الفلبين 2-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء الجمعة.

وقال الشاهين عقب المباراة: «خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة وهو ما نعمل عليه في اتحاد الكرة وفق برامجنا هو استعادة منتخبنا لمكانته الحقيقية ولموقعه الطبيعي»، مضيفا: «الفوز على الفلبين هو بلا شك معنوي ونتيجة إيجابية وأمام منتخب ظهر بشكل مختلف في كل شيء حتى في البنية الجسمانية، كما انه يفوقنا من حيث التصنيف العالمي والآسيوي».



وبين الشاهين: «يمر اتحاد كرة القدم بمرحلة تطوير تلقي الإشادة من الجميع وفق البرامج والخطط التي نعمل عليها ومنها التسويق ورفع القيمة السوقية للمنتخب واللاعبين عبر لجنتي الاستثمار والتسويق ليظهر منتخبنا الوطني وكذلك الأولمبي بالشكل اللائق».



وحول الانتقادات التي طالت قميص المنتخب الأولمبي الذي ظهر عليه مؤخرا، قال الشاهين: «على العكس هو من الألوان الجميلة والأمر الجديد أن نجد تغيرا»، مضيفا: «نحب اللون الأزرق وأرجو ألا نختزل دور الاتحاد وعمله وبرامجه في أمور جانبية، كما أننا لن نلتفت لمن يوجه لنا سهام الانتقاد من اجل أهداف شخصية بعيدة، حيث يجب على الجميع أن ينظر للأمور الإيجابية ونتحدث عنها».



وأكد الشاهين قائلا: «من ينتقدني لعملي فسأحترمه، أما من يوجه الانتقاد لشخصي لمجرد انه لا يحب عبدالله الشاهين فلن أحترمه».



وفي شأن متصل، غادر الشاهين امس إلى الدوحة لمرافقة منتخبنا الأولمبي الذي يشارك في دورة ودية بجانب 10 منتخبات، وذلك كدعم معنوي ومباشر للاعبين والجهازين الفني والإداري لتقديم الأفضل في باقي مباريات البطولة.