توفي غوردون مور أحد مؤسسي شركة «إنتل» لصناعة أشباه الموصلات وصاحب نظرية تحمل اسمه عن تطور رقائق الكمبيوتر، عن 94 عاما، على ما أعلنت شركته السابقة.

في عام 1968 أسس مور حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء شركة «ان ام إلكترونيكس» بالتعاون مع الفيزيائي روبرت نويس، الملقب بـ«عمدة سيليكون فالي».

بعد بضعة أشهر اشترى الرجلان اسم «إنتل» في مقابل 15 ألف دولار. وشغل غوردون مور منصب الرئيس التنفيذي للشركة بين عامي 1979 و1987. في عام 1971 طرحت «إنتل» في الأسواق أول معالج دقيق، يعادل سعة جهاز كمبيوتر على شريحة، وهو معالج قابل للبرمجة يحتوي على الآلاف من الترانزستورات، في ثورة تقنية حينها.