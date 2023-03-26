دمشق - هدى العبود

أكد الفنان بسام دكاك لـ «الأنباء» أن كاميرا المخرج يمان إبراهيم بدأت تصوير مسلسل جديد اطلق عليه «هيك تطلقنا» بأحياء دمشق وريفها، ويدور العمل في افق العلاقات الاجتماعية الدرامية، هدفه الإضاءة على رصد حالات الطلاق في المجتمع السوري، واعتمد الكاتب والمخرج طرحها ضمن قالب قصصي مشوق، وفي كل حلقة قصة زوجين يتم الطلاق بينهما ضمن أحداث درامية، حيث يقدم العمل مجموعة من القصص الاجتماعية الجريئة والمرضية يتم بسببها الطلاق من خلال حالات اجتماعية لم يلق عليها الضوء من قبل، وحالات أخرى موجودة تم معالجتها دراميا بشكل جديد.

ومسلسل «هيك تطلقنا» يقع ضمن ثلاثين حلقة متصلة منفصلة، تأليف رضوان شبلي، إخراج يمان إبراهيم، وبطولة مجموعة من النجوم السوريين من أبرزهم: روعة ياسين، محمد قنوع، عهد ديب، رشا إبراهيم، جهاد الزغبي، جورج قبيلي، سوار الحسن، بسام دكاك، مروة الزير، وعدد من الممثلين الشباب.