عبدالله الراكان



قال رئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور ان شهر رمضان المبارك هو للتقرب لله سبحانه وتعالى، ومن اوجه التقرب هو التواد والتراحم والتلاحم والمسامحة والتجمع بين الاخوة بأمان وسلام، خاصة ان شهر رمضان تسود فيه هذه الصفات الحميدة.



واضاف، في تصريح لـ«الأنباء» على هامش حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الذي اقيم مساء امس في مقر الجمعية في منطقة الروضة، ان الجمعية حريصة على هذا العرف الذي يكون في دواوين الكويت على مدار العام لكنها في رمضان تأخذ طابعا خاصا ايمانيا، سائلا المولى عز وجل ان يديم نعمة الامن والامان بهذا الشهر الكريم، وان يجعل لنا من امرنا رشدا.



وأشار د.المذكور الى ان كثافة الحضور والمهنئين هي دليل على ان جمعية الاصلاح الاجتماعي على تواصل دائم مع الناس وترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الكويتي، متقدما بالشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الإنجاز، سائلا الله عز وجل السداد والتوفيق للجميع في ظل قيادة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.