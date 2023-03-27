قتل 25 شخصا على الأقل عندما ضربت زوابع مدمرة ولاية ميسيسيبي في جنوب الولايات المتحدة، ملحقة دمارا كبيرا في الطرق والسيارات والمنازل، وأتت على أحياء بالكامل فيما تستعد المنطقة لعواصف جديدة الأحد المقبل.



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال مساعدات فيدرالية إلى المناطق المنكوبة.



وكتب حاكم الولاية تايت ريفز في تغريدة «نشهد مأساة»، متحدثا عن «أضرار هائلة» بعدما ضربت المنطقة سلسلة زوابع عبرت مسافة زادت على 150 كيلومترا من غرب ميسيسيبي إلى شرقها.



وبلغت الحصيلة 25 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب أجهزة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، مشيرة إلى العثور على أربعة أشخاص كانوا في عداد المفقودين.



وأمر الرئيس الأميركي بتقديم مساعدات فيدرالية تستخدم خصوصا في إقامة مساكن مؤقتة وفي أعمال التصليح وللحصول على قروض بنسب فائدة متدنية لتغطية الخسائر اللاحقة بممتلكات لا تشملها عقود تأمين.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية ميسيسيبي وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية لاستكمال جهود التعافي في المناطق المتضررة.