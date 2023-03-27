

محمود عيسى



ذكر موقع «إنسايدر مونكي» أن حقل برقان الكويتي يعتبر ثاني أكبر حقل نفط في العالم بعد حقل الغوار السعودي، وذلك استنادا إلى إجمالي احتياطيات النفط عند تضمين الإنتاج السابق التراكمي للحقل البالغ 67.2 مليار برميل.



وأضاف الموقع أنه نظرا لإنتاج الحقل من النفط الذي بلغ في المتوسط 1.68 مليون برميل يوميا في عام 2018، فإن حقل برقان يعتبر مصدرا مهما جدا للاقتصادين الكويتي والعالمي، فيما يأتي حقل الغوار في المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عالميا من حيث إجمالي احتياطي النفط على أساس الإنتاج الماضي التراكمي وإمكانات الإنتاج المستقبلية لتبلغ 96 مليار برميل.



ويعد حقل الغوار السعودي أكبر حقل نفط في العالم من حيث إنتاج النفط، حيث ينتج الحقل ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى مساهمة حقل الغوار.



بينما تمتلك إيران ثالث ورابع اكبر حقلي نفط في العالم هما حقل جاشساران وحقل الأهواز، حيث ويبلغ إجمالي احتياطي النفط للحقل الأول على أساس الإنتاج الماضي التراكمي وإمكانات الإنتاج المستقبلية 52.9 مليار برميل، وعلى الرغم من أن تشغيله بدأ منذ عام 1930، إلا أن حقل جاشساران لايزال ينتج نحو 560 ألف برميل يوميا.



ويأتي حقل الأهواز في المركز الرابع وهو أكبر حقل نفط في إيران حيث يبلغ إجمالي احتياطيات النفط 65 مليار برميل عند تضمين الإنتاج التراكمي السابق، مثل حقل جاشساران، كان حقل الأهواز قيد التشغيل لفترة من الوقت معتبرا أنه بدأ الإنتاج لأول مرة في عام 1954. وفي عام 2016، أنتج حقل النفط 750 ألف برميل يوميا.



وفي المركز الخامس يأتي حقل نفط زاكوم العلوي في الإمارات، حيث يبلغ إجمالي احتياطي النفط في الحقل على أساس الإنتاج الماضي التراكمي وإمكانات الإنتاج المستقبلية 50 مليار برميل، ويعتبر واحدا من أكبر حقلي نفط بحريين بالعالم إلى جانب حقل نفط السفانية في السعودية، ومع التطور الحالي، يمكن أن يزيد حقل النفط إنتاجه إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2024.