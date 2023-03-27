

عبدالعزيز جاسم



يضع مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي روي بينتو لمساته الأخيرة في تدريب اليوم الختامي على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي استعدادا لمواجهة طاجيكستان الدولية الودية غدا، حيث يسعى بينتو لتأسيس منتخب قوي وقادر على المنافسة في تصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027.



ومن الواضح أن طريقة المدرب تعتمد في البداية على تواجد عدد من اللاعبين الشباب مع الإبقاء على بعض لاعبي الخبرة حتى يتمكن من دمجهم بصورة أسرع ومن ثم إدخال عدد من اللاعبين الشباب المميزين خصوصا في المنتخب الأولمبي.



وكان «الأزرق» قد تغلب على الفلبين بهدفي بدر طارق وعلي خلف وظهر بمستوى جيد في الشوط الثاني، وهو ما يريد منتخبنا استغلاله في مواجهة طاجيكستان لتحقيق انتصار ثان مع الظهور بمستوى أفضل من المباراة الأولى، لاسيما أن بينتو بلا شك يفكر في إشراك عدد من اللاعبين الجدد والذين لم يأخذوا فرصتهم، لذا سيكون مطالب منتخبنا في المباراة بتحقيق الانتصار من أجل رفع التصنيف وتجنب التصفيات الأولية والظهور بمستوى يطمئن الجماهير بأن خطة الإعداد تسير وفق المطلوب.



إلى ذلك، اطمأن الجهاز الفني على سلامة اللاعب عبدالرحمن الشرهان وبات قادرا على المشاركة في التدريبات التي غاب عنها في الأيام الماضية وقد يستعين مدرب الأزرق بخدماته كبديل.



كما سيعقد في الساعة 3 من عصر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة بحصور مدربي المنتخبين ولاعب من كل منتخب على أن يكون الاجتماع الفني في 9 من مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بستاد جابر.



وفي السياق، وصل المنتخب الطاجيكي أمس لكنه فضل عدم التدريب على أن يكون تدريبه الرسمي اليوم على ستاد ثامر بنادي السالمية.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد العماني أمس أن طاقما تحكيميا عمانيا سيدير مباراة الكويت وقرغيزستان بناء على طلب رسمي من الاتحاد الكويتي.



ويضم الطاقم: أحمد الكاف حكما للساحة، وأبوبكر العمري مساعدا أول، وراشد الغيثي مساعدا ثانيا.