التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على كل المجالات والاصعدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية نيبال الفيدرالية الديموقراطية لدى الكويت دورجا براساد بهانداري، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية النيبالية، متمنيا له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة.