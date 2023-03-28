عبدالعزيز الفضلي



أوشكت وزارة التربية على الانتهاء من التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل 2024/2023 ، حيث تقوم حاليا بدراسته ومراجعته قبل اعتماده بشكل رسمي.



وحددت الوزارة في التقويم الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه بدء الدوام لجميع العاملين في المدارس بمراحلها المختلفة يوم الاحد 10 سبتمبر المقبل ويوم 17 من نفس الشهر بدء دوام تلاميذ الأول الابتدائي، على أن يلتحق بقية زملائهم في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم الاثنين 18 سبتمبر، بينما سيكون موعد دوام رياض الأطفال يوم الأربعاء 20 منه. وذكر التقويم أن عطلة منتصف العام تبدأ من الاحد 21 يناير وتنتهي يوم الخميس 1 فبراير 2024 ، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة يونيو 2024م. ولوحظ في التقويم ان موعد اعلان نتيجة اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر في نفس موعد المرحلة الثانوية من يوم 2 حتى 13 بدء اختبارات الثاني عشر.



من جانب آخر، حدد وكيل التعليم العام أسامة السلطان مواعيد وآلية عمل كنترول اختبارات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الثانية، على أن يبدأ العمل في الكنترول 19 الجاري، بينما سيتم إغلاق باب النقل بين المدارس لطلبة المرحلة الثانوية يوم 2 أبريل المقبل، وآخر موعد لاستلام حالات الترك وإعادة القيد لطلبة الصف الثاني عشر 18 مايو، فيما سيتم رفع أرقام الجلوس لطلبة الثاني عشر على موقع الوزارة 22 من الشهر نفسه. وذكر السلطان، في نشرته التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، أن امتحان مواد خارج الجدول لمادتي القرآن الكريم الدستور وحقوق الإنسان (لطلبة نظام المنازل) سيكون موحدا على مستوى الوزارة مع ضرورة التأكد من إدخال درجات الأعمال اليومية (العملي اختبارات مواد خارج الجدول) بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول، مشيرا إلى انه في حال عدم وجود أي من شهادات الصف العاشر والحادي عشر الموحد يجب إرفاق شهادة معادلة سواء كان الطالب (دارسا خارج الكويت أو منقولا من التعليم الخاص أو مدارس الأجنبية، أو لديه شهادة نظام المقررات)، وفي حال دراسة الطالب بنظام المنازل ترفق الشهادة المطلوبة إضافتها.