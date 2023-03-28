أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة «إفطار صائم» ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2023، من خلال تدشين أكبر خيمة رمضانية في المسجد الكبير.



ويستقبل فريق «بيتك» التطوعي ضيوفه الصائمين في الخيمة الرمضانية، ويقوم بتنظيم موائد افطار صائم بالتعاون مع ادارة المسجد الكبير يوميا طوال شهر رمضان المبارك.



وتتضمن حملة «افطار صائم» أيضا تجهيز وتوزيع آلاف وجبات افطار الصائم على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت، ضمن برنامج «بيتك» الحافل بالمبادرات المجتمعية والتطوعية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وتجسيدا لهوية «بيتك» الإسلامية ورسالته تجاه المجتمع.



ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» على المبادرات المجتمعية المختلفة ويضم بالاضافة الى حملة إفطار الصائم، أنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعلا يوميا مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الإفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الافطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها اثناء موعد الافطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة بمختلف المناسبات الاجتماعية.