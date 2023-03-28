

تضمنت دورة برامج محطة المارينا لشهر رمضان تغييرا جوهريا في خارطة البرامج بما يتناسب ولياليه المباركة، وشهدت الدورة تركيزا اكبر على برامج المسابقات من حيث الكم والمحتوى مع اضافة برامج جديدة تتناغم مع التوجه. وعن هذا، قال الرئيس التنفيذي لمارينا مهند يوسف ان منهج التغيير جاء متوافقا مع رغبات مستمعي ومشاهدي اذاعة وتلفزيون المارينا في الشهر الفضيل لبناء جسر تواصل اكبر يتيح لهم الاقتراب من مارينا بشكل مباشر، مشددا على ان الدورة البرامجية الرمضانية عبارة عن كوكتيل متنوع يحقق لمارينا اهدافها على خطين متوازيين تسويقيا وجماهيريا.



وبين مهند يوسف ان البرامج الرئيسية لمارينا تواصل بثها في اوقات مختلفة بدءا من برنامج نغم الصباح الذي يبث من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا، وبرنامج الديوانية في الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الثالثة والنصف، ويليه برنامج بلنتي من الثالثة والنصف حتى الرابعة والنصف عصرا، معبرا عن سعادته بولادة برنامجين مباشرين خلال هذه الدورة هما برنامج قصص فرح الذي تعده وتقدمه فرح الخواجة وهو يخاطب فئة الاطفال، والبرنامج الثاني هو «سنع ومنع» الذي تعده وتقدمه روان المرزوق الذي يبث في 11.30 صباحا ولمدة ساعة، وهو برنامج حواري يومي يخص المرأة والطفل والبيت يتضمن لقاءات مع شخصيات نسائية متميزة في مجالها يناقش عدة امور بطابع رمضاني، اما برنامج إطلاق الاسبوعي الذي يقدمه خالد الزنكي يفبث حاليا بموعد جديد وهو الخميس من الساعة 12 الى 1 ظهرا.



وقال مهند: الفترة المسائية شهدت تقديم 3 برامج مسابقات تم اختيارها بعناية، بحيث تقدم في اطار غير تقليدي، وهي برنامج «كراش» و«أوتيل» و«إلحق الچذاب»، وبرنامج «مرة بالاسبوع» الذي يبث كل يوم جمعة من الساعة 10 حتى 12 منتصف الليل من تقديم الزميل عبدالله البكور بمشاركة عثمان الشطي والزميل ياسر العيلة، وهو برنامج لنقد الاعمال الرمضانية.



وأعرب مهند عن امله ان تحقق هذه الدورة البرامجية الرمضانية خطط الادارة في توسعة الشرائح التي تستهدفها مارينا إضافة الى تنمية العوائد المالية بما يحقق طموحات مارينا وشركة جلف سات التي تقدم كل الدعم لإنجاح خطط مارينا الاعلامية في السوق المحلي على الخطين المالي والاعلامي لتظل مارينا في المكانة التي تعودها المتابعون طوال الـ 18 سنة الماضية.