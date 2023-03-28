

عبدالحميد الخطيب



رغم خروجه من السباق الرمضاني، إلا أن الجمهور مازال يسأل عن سبب عدم عرض مسلسل النجمة هدى حسين «ملح وسمرة» في رمضان الجاري، لاسيما ان هدى من النجمات اللاتي يصنعن الفارق بوجودهن في الموسم الأقوى منافسة سنويا بأعمال تترك بصمة لدى الجمهور مثل «من شارع الهرم الى..» و«الناجية الوحيدة» و«شغف» و«عطر الروح» وغيرها.



من جانبها، كشفت حسين عن أن عدم لحاق العمل بالسباق الدرامي في الشهر الفضيل كان سببه تأخير التصوير، مؤكدة انه سيتم عرضه بعد عيد الفطر مباشرة، مشيدة في نفس السياق، عبر صفحتها الرسمية في احد مواقع «السوشيال ميديا»، بالمجهود الكبير الذي يبذله فريق «ملح وسمرة» ليخرج العمل في افضل صورة ممكنة ترضيهم وترضي الجمهور.



الجدير بالذكر ان مسلسل «ملح وسمرة» من تأليف د.حمد الرومي، إخراج علي العلي، بطولة: هدى حسين، جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، مشاري المجيبل، نوف السلطان، عبدالله البلوشي، سعاد الحسيني، وغيرهم، وتتناول أحداثه في إطار درامي شائق قضية رأي عام يواجهها الأبطال بأسلوب طرح جديد مليء بالمفاجآت.