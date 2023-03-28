

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تجديد حملته المصممة لتمكين عملائه من فتح حساب «الدروازة» رقميا، وذلك عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لإتمام هذه العملية المصرفية، سواء على «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل». وتأتي هذه الخطوة استمرارا لجهود البنك التي يبذلها من أجل توفير تجربة مصرفية أكثر راحة وسهولة للعملاء، بما يلائم تطلعاتهم وأسلوب حياتهم، انطلاقا من شعاره «بنك للحياة».



في هذا الصدد، أشاد المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB نواف الخريف بالإقبال الكبير والتفاعل اللافت الذي شهدته الحملة المميزة، وأثنى على جهود فريق عمل البنك في تنظيمها ومتابعة النجاح الذي ما زالت تحققه منذ إطلاقها العام الماضي حتى اليوم.



وأضاف: أدعو عملاء KIB إلى الاستمرار في مواكبة والاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة التي يحرص البنك على توفيرها ضمن كافة خدماته ومنتجاته، وأود التأكيد أن اختيار إنجاز المعاملات المصرفية والمالية باستخدام منصات KIB الرقمية، سيقدم للعملاء قيمة مضافة تسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية بمزايا تضمن لهم الراحة والكفاءة والسلاسة، إلى جانب السرعة والأمان.