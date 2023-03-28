

يواصل البنك التجاري الكويتي المشاركة في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، لتعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية، ولتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية من أي عمليات قرصنة أو احتيال، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.



وفي هذا الصدد، قالت نورا كايد، مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: إن حملة «لنكن على دراية» تسهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك، كما أن الحملة تستهدف بشكل خاص التوعية بشأن استخدام القروض الشخصية بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء.



وأضافت: يحرص البنك دائما من خلال جميع قنواته بشكل عام وجميع فروعه بشكل خاص على التأكد من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى الحاجة لهذا القرض، والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض بما يتجاوز قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.



كما أشارت إلى أن البنك يقدم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء التمويل، بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد والأعراف الائتمانية المستقرة التي تضمن أن يكون العميل على دراية كاملة بحقوقه وحصوله على المشورة المالية، حيث إن البنك يعطي العملاء فترة مراجعة مدتها على الأقل يومي عمل، والوقوف على طبيعة التزامات العميل الشهرية والأعباء المترتبة عليه خصوصا في حالة تغير الأوضاع المالية له بسبب تغير العمل أو التقاعد.



ونوهت نورا كايد بأن القروض الشخصية تنقسم إلى نوعين، وهما القرض الاستهلاكي وهو قرض شخصي لا تتجاوز مدته 5 سنوات ولا يتجاوز مقداره 25 ألف دينار، ويقدم للعميل لأغراض استخدامات شخصية استهلاكية محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول على خدمات صحية أو تعليمية، والنوع الثاني هو القرض الإسكاني وهو قرض شخصي لا تتجاوز مدته 15 سنة، ولا يتجاوز مقداره 70 ألف دينار، بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.