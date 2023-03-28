عماد العبلاني: نركز على تطوير القيادة الفعالة والشاملة التي تسمح لموظفينا بتحقيق إمكاناتهم الكاملة



احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج متدربيه في برنامج «القيادة الاستراتيجية في عالم متغير» والذي عقد بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال ومعهد الدراسات المصرفية، وشارك في البرنامج الذي عقد على مدى 6 أيام من 11 إلى 16 الجاري 8 متدربين من مديري الإدارات المختلفة في البنك.



وقد حرصت كلية هارفارد في هذا البرنامج على انتقاء وتقديم عدد من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين.



وقام المتدربون خلال الدورة الرابعة عشرة من البرنامج بالعديد من الأنشطة التفاعلية من خلال مجموعات كما حصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.



ويستند البرنامج المخصص للمديرين التنفيذيين من مستوى مديري الإدارات في البنوك والمؤسسات المالية إلى المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال، وذلك بالاعتماد على دراسات الحالات العملية التي تشتهر بها الجامعة.



وتضمن برنامج هذا العام محورين هما «الاستراتيجية المالية» و«القيادة»، حيث تم التركيز على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية وقيادية لمواجهة التحديات وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.



كما تم استخدام دراسات الحالات العملية ذات الصلة بموضوع البرنامج وذات العلاقة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى، وهي مما تشتهر به هذه الكلية، وذلك بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين، وتزويدهم بالأدوات والأساليب التي ستؤثر على الأداء والابتكار والثقافة المؤسسية.



ويعد البرنامج أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي ينظمها معهد الدراسات المصرفية، وذلك بهدف تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية في البنوك الكويتية، حيث عقد للمرة الأولى في العام 2010 واقتصرت المشاركة فيه على بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية الأعضاء في معهد الدراسات المصرفية. ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج فقد استمر منذ عام 2011 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: يشكل برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية أحد برامج مبادرة كفاءة والتي تهدف إلى إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية تقود‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



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وأوضح العبلاني أنه لطالما كان تطوير المديرين محور التركيز الرئيسي في البنك، حيث يعزز نموذج التدريب الذي ينتهجه الوطني بالإضافة إلى البرامج التي يشارك بها موظفوه من القدرة على القيادة انطلاقا من الرؤية المتسقة لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه من القياديين، كما أنه يعكس الاحتياجات الفريدة من القياديين ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة والمهارات التي تشكل جوهر القيادة الفعالة والشاملة لتلبية احتياجات الموظفين التدريبية.



وأضاف أن البنك يؤمن بأن القادة هم العامل الحاسم في خلق المناخ والثقافة التي نسعى جاهدين من أجلها وهي ثقافة تسمح لموظفينا بتحقيق إمكاناتهم الكاملة والازدهار، وبالإضافة إلى ذلك، توفر البرامج التدريبية الإمكانات التي يحتاج إليها قادة المستقبل لكي يكونوا قادرين على التكيف وتحفيز الآخرين وتمكينهم وأن يكونوا حاسمين في أوقات عدم اليقين.



وصممت برامج مبادرة (كفاءة) وفق دراسات تبين حجم المهام التي يتطلبها القطاع المالي والمصرفي وطبيعتها، لتزويد الكوادر الوطنية بما يعزز قدراتها ومعارفها التي تحكمها أهداف المبادرة المنبثقة عن الأهداف العامة لرؤية الكويت 2035.



وتعد جامعة هارفارد إحدى أعرق الجامعات الأميركية وأفضلها عالميا، إذ يتلقى التعليم فيها نخبة من المجتمع الأميركي والعالم منذ عام 1636 وتحتل المرتبة الأولى على قائمة أفضل مائة جامعة في العالم.