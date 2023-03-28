

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يسدل الستار على منافسات البطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 22 إلى 28 الجاري، حيث يلعب منتخبنا الأولمبي مباراته الأخيرة أمام تايلند في الـ11:00 مساء اليوم على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ويشهد اليوم إقامة باقي المباريات الترتيبية، حيث تلعب الإمارات وكوريا الجنوبية في الـ8:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل لتحديد المركزين الأول والثاني، والعراق مع سلطنة عمان، في الـ11:30 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي لتحديد الخامس والسادس، وقطر والسعودية في الـ9:00 مساء على ملعب العربي لتحديد السابع والثامن، وفيتنام وقيرغيزستان في الـ8:30 مساء على ستاد نادي الغرافة على المركزين التاسع والعاشر.



وكان «الأولمبي»، قد جمع 4 نقاط بفوزه على قيرغيزستان بهدف نظيف سجله طلال القيسي في الدقيقة (50) بالجولة الأولى، وتعادل سلبيا أمام السعودية في الجولة الثانية، ويتطلع منتخبنا اليوم إلى تحقيق الفوز على تايلند وحصد برونزية بطولة قطر الدولية، والتي تأتي ضمن تحضيراته لخوض غمار تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، من أجل حجز مقعد في النهائيات التي تستضيفها الدوحة أيضا مطلع العام المقبل، فيما ضمن المنتخب القطري الظهور في النهائيات بصفته المستضيف، بالإضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.



ويقود تدريب «أزرق الأولمبي»، المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي، والذي يشارك في بطولة قطر الدولية بقائمة تضم 24 لاعبا، وهم: عبدالرحمن الفضلي، عمر المطيري، فهد العازمي، سلمان البوس، فيصل الشطي، عبدالله العنزي، يوسف الحقان، سلمان العوضي، بدر المطيري، يوسف الشمري، حسين كنكوني، طلال القيسي، عبدالعزيز ناجي، إبراهيم كميل، عبدالرحمن كميل، فهد الحربي، عبدالعزيز العتيبي، عبدالهادي العنزي، محمد الراشد، عبدالرحمن الديحاني، فهد الفضلي، خالد الفضلي، طلال الحجرف، وعثمان الدوسري.