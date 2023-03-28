

أحرز منتخب الكويت لهوكي الجليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم 2023 (المستوى الرابع) التي اختتمت مساء الأحد في منغوليا وشهدت تتويج الفلبين باللقب وحلول منغوليا المضيفة وصيفا.

وبهذه المناسبة قال رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي لـ (كونا)، ان هذا الفوز بمنزلة التتويج لجهود لاعبي المنتخب بعد تحقيقهم إنجازات متنوعة في بطولات خليجية وعربية وقارية، مبينا أن اللاعبين قدموا مباريات قوية خلال البطولة التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وأشار إلى مشاركة «أزرق الهوكي» بلاعبين معظمهم من الشباب الواعد مع عدد من أصحاب الخبرة وقدموا مستويات مشرفة طوال لقاءات البطولة.

وأكد حرص النادي (العضو العامل بالاتحاد الدولي)، على إشراك لاعبيه في البطولات القارية والعالمية للارتقاء بمستواهم الفني فضلا عن تأكيد الحضور الكويتي في مثل هذه البطولات الكبرى.