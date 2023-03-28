

محمد الجلاهمة



حذرت وزارة الداخلية من تعاطي عقار ‏(Night Calm) وذلك عقب رصد انتشار هذا العقار بين بعض الشباب، مشيرا الى ان العقار المذكور هو أحد الأسماء التجارية لمادة «زوبيكلون Zopiclone» التي تم إدراجها في الجدول رقم (4) بقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم (48) لسنة 1987، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم (376) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1613) بتاريخ 2022/12/11.



وذكرت أن عقار «زوبيكلون» له العديد من الأسماء التجارية وهو أحد المواد المنومة المستخدمة في علاج الأرق، ويصنف من المهدئات، ويتم تسويقه كأحد الحبوب المنومة، ويتسبب «زوبيكلون» في رفع حالة الاكتئاب وتحدث بسببه أعراض انسحابية، ويعتبر هذا العقار من الأدوية التي تسبب الإدمان لمتعاطيها، وقد يعاني المتعاطون لهذا العقار أيضا من التهيج أو ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب الذي يتطور إلى غيبوبة بسبب التسمم الحاد.