

لماذا يتغير لون الأسنان إلى الأصفر وكيف يمكن منع تغير لونها؟



أعلنت طبيبة الأسنان ناتاليا كاديكالوفا أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في لون الأسنان وتوضح كيف يمكن منع تغير لونها إلى اللون الأصفر أو إلى لون داكن.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع راديو «سبوتنيك» إلى أن الرأي الشائع هو أن القهوة تسبب تغير لون الأسنان إلى الأصفر. نعم بعض المواد يمكن أن تغير لون مينا الأسنان.



وتقول: «هناك بعض الأغذية تغير لون الأسنان وكذلك بعض الثمار، في حين أن الليمون، على العكس من ذلك، يمكنه تبييض الأسنان، ولكن في حالة وجود تسوس فإنه قد يسبب الألم.

أما الشاي فلا أعلم كم الكمية التي يجب تناولها لكي يتغير لون الأسنان. ويمكن عند تناول القهوة والكولا استخدام قصبة الشرب لمنع تأثيرها في لون الأسنان».



وتضيف: ينصح بعد تناول الطعام بتنظيف الأسنان أو شطف الفم لخفض تأثير الصبغات. وتشير إلى أن لون مينا الأسنان يمكن أن يتغير ليس فقط بسبب المواد الغذائية.

وتقول: «يمكن أن يصبح لون الأسنان داكنا بسبب تناول بعض مضادات الحيوية، وكذلك تناول أي عقاقير دون تحكم، بما فيها المكملات الغذائية.

كما أن بعض أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب نشوء طبقة خاصة على الأسنان. وعندما يلاحظ طبيب الأسنان هذه الطبقة يدرك ضرورة إرسال المريض إلى اختصاصي بالأمراض الباطنية. وقد يكون سبب تغير اللون زيادة في تركيز الفلور في الماء، حيث إن ارتفاع مستواه في الجسم، قد يؤدي إلى ظهور بقع بنية على الأسنان».



وتوضح الطبيبة ما إذا كان بالإمكان إعادة لون الأسنان إلى سابق عهده. وتقول: إذا حدث التغير في اللون بسبب أمراض داخلية، فيجب أولا استشارة الطبيب وتحفيز الجسم على العمل.

ويمكن إجراء قشط دقيق، عندما يحصل خدش في سطح المينا بأداة خاصة، أو بسبب القشرة أو حشوة الأسنان.

وإذا كان السبب مواد التلوين، أي ما يدخل إلى الفم من الخارج، فيمكن أيضا تصحيح ذلك في كرسي طبيب الأسنان. وتساعد النظافة، والتنظيف، والتبييض على استعادة لون الأسنان السابق.

المصدر: «نوفوستي»