ضمن السعي نحو بناء جيل واع وفاعل ترعى وتشارك ادارة مساجد محافظة الفروانية في تنظيم الملتقى الرمضاني لهذا العام لوقفية «منابر النور» في مسجد خميس السبع بمنطقة الفردوس قطعة 8.



وقال المدير التنفيذي لـ «منابر النور» مسير الظفيري ان هذا الملتقى يأتي تحت شعار «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»، انطلاقا من كون شهر رمضان شهر الدعاء والالتجاء لله عز وجل وخير ما يلتجئ به العبد في دعائه لربه أن يتضرع إليه بأسمائه الحسنى. وتم اختيار المواضيع والمشايخ بعناية حيث يتحدث الملتقى عن معاني هذه الأسماء وعن العمل بمقتضاها وآثار الإيمان بها على العبد في الدنيا والآخرة. وبين أن «منابر النور» تحرص على إبراز هذا الملتقى لجمهورها الكريم لتتم الاستفادة منه وتحقيق أكبر حضور لهذا البرنامج، مؤكدا أنه سيتم بيان كافة تفاصيل هذا البرنامج.



وبارك الظفيري لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.