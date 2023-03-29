ثامر السليم



أعلن مدير التربية العملية بكلية التربية في جامعة الكويت د.فـهد الشـمـري انه تم صرف مكافأة التربية العملية لطلبة كلية التربية الذين اجتازوا مقرر التربية العملية في جامعة الكويت بواقع 750 دينارا لكل طالب وطالبة، مشيرا إلى ان التخصصات التي شملها التدريب هي جميع المواد الأساسية في كل المراحل مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والعلوم والفيزياء والأحياء والرياضيات والكيمياء وكذلك رياض الأطفال.



وقال الشمري لـ «الأنباء» ان عدد الطلبة المتدربين في الفصل الأول يتراوح بين 500 و600 طالب، بينما في الفصل الثاني يزيد إلى 800 أحيانا وذلك لأن الطالب المتوقع تخرجه في الفصل الصيفي يستطيع ان يلتحق بالتدريب العملي في الوزارة لأنه في الفصل الصيفي لا يوجد تدريب ميداني.



ولفت الى ان كلية التربية تمد وزارة التربية بنحو 1300 إلى 1400 معلم سنويا، وذلك حسب عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية.