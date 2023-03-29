5 دنانير قيمة رسوم إقامة المظلات في المناطق التجارية

دينار لمظلات المناطق الاستثمارية والصناعية والجهات الحكومية



بداح العنزي



أكدت البلدية ان ترخيص مظلات السيارات في جميع المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية اصبح رسميا برسوم تدفع لمرة واحدة.



وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، في كتابه الذي سيحال الى المجلس البلدي:



بالإشارة الى قرار المجلس البلدي رقم «م ب/م ق12/324/2022 د4» المتخذ بتاريخ 14/3/2022 فيما تتضمنه المادة السابعة منه على انه:



٭ يستثنى السكن الخاص من اي رسوم في استخراج ترخيص او اقامة مظلات.



٭ تلتزم الجهة المرخص لها في اقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة لسداد رسم قدره دينار كويتي ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض اقامة او ترخيص مظلات وتحصل لدى الادارة المختصة بالبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.



٭ تلتزم الجهات المرخص لها في اقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار للاستعمال التجاري لسداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل متر مربع سنويا بغرض اقامة او ترخيص مظلات وتحصل لدى الادارة المختصة بالبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.



وقد اعترض وزير البلدية لشؤون البلدية على بعض بنود ومواد اللائحة الواردة بالقرار المذكور اعلاه بموجب كتابه رقم 6564 المؤرخ في 18/4/2022 ومنها نص المادة السابعة سالفة البيان.



وقد تمسك المجلس البلدي باجتماعه رقم 17/2022 د4 المنعقد في 25/4/2022 بقراره سالف البيان، واستنادا لنص المادة 25 من القانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت تم رفع الأمر الى مجلس الوزراء بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 1174 المؤرخ في 24/5/2022.



وقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 516 المتخذ باجتماعه رقم 25/2022 المنعقد بتاريخ 4/7/2022 بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي رقم «م ب/م ق12/324/14/2022 د4» المتخذ في 14/3/2022 بشأن الموافقة على لائحة المظلات.



ومن ثم يكون اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ـ والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ـ قد انحصر بحدود نص المادة السابعة الصادر بشأنها قرار المجلس البلدي سالف البيان.



وقد جاء كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم «00596-2022-161-160» المؤرخ في 2/8/2022 بشأن مشروع لائحة المظلات والذي جاء متضمنا كل تعديلات مشروع اللائحة بما يتوافق مع اعتراض الوزير دون تعديل العادة السابعة التي قصرها على ما ورد بالفقرة الثالثة من قرار المجلس البلدي رقم المجلس البلدي رقم «م ب/م ق12/324/14/2022 د4» المتخذ في 14/3/2022 محل الاعتراض من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية.



وتنفيذ لأحكام القانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية الصادرة



بقرار مجلس الوزراء رقم 1358/2018 وعملا بأحكام المادة 21 فقرة «و» من القانون المشار اليه والتي تنص على: يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة وإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:



و ـ إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.



لذا، نحيل إليكم مشروعا بنص المادة السابعة من لائحة مظلات السيارات وفق الصياغة الواردة بكتاب الإدارة القانونية رقم INT-44-161-2022-00821 المؤرخ في 13/11/2022 والتي تتسق مع كتاب المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية رقم 485 المؤرخ في 1/12/2022 ونصها كالتالي:



المادة السابعة:



1 ـ يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي بسداد رسم قدره نصف دينار كويتي فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات يحصل لمرة واحدة لدي الإدارة المختصة في البلدية وفقا للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.



2 ـ يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة ومناطق السكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي وغيرها من الاستعمالات بسداد رسم قدره دينار كويتي فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض اقامة مظلات تحصل لمرة واحدة لدى الادارة المختصة في البلدية وفقا للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.



3 ـ يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق الاستعمال التجاري بسداد رسم قدره خمسة دنانير كويتية فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض اقامة مظلات تحصل لمرة واحدة لدى الادارة المختصة في البلدية وفقا للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.