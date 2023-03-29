ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» أن سيارات أجرة ذاتية القيادة متاحة الآن للتأجير في ضواحي العاصمة الصينية بكين، ما يمثل فصلا جديدا في النقل الذكي.



ومنحت بكين في وقت سابق من الشهر الجاري تراخيص لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «بايدو» وشركة «بوني. ايه آي» لبدء تشغيل خدمات التاكسي الآلي الذاتي القيادة بالكامل.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها أسطول من السيارات الذاتية القيادة بالكامل، الإذن للعمل في مدينة ذات مستوى عالمي.



ونشرت كلتا الشركتين، وهما من الشركات الرائدة في صناعة القيادة الذاتية بالصين، 10 سيارات ذاتية القيادة في منطقة تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا في ييتشوانغ الواقعة في الضاحية الجنوبية لبكين.