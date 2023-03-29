

القاهرة - محمد صلاح



تم رصد ظاهرة طريفة في مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي وهي إطلاق أسماء تلك الأعمال وفقا لأسماء الشخصيات التي يجسدها نجوم العمل، فنجد الفنان محمد رمضان بمسلسل «جعفر العمدة» وهو اسم الشخصية التي يقدمها، وهو دور رجل متزوج من 4 سيدات، أما مسلسل «جميلة» فتحمل الاسم بطلته ريهام حجاج.



ونجد الفنانة دنيا سمير غانم من خلال مسلسل «جت سليمة» تلعب دور «سليمة» التي تعيش مع شقيقها الصغير وتحكي له إحدى القصص، وفي إحدى المرات يتعرض شقيقها للخطف، كما يجسد الفنان أحمد مكي كالعادة شخصية «الكبير أوي» في المسلسل الذي يحمل نفس اسم الشخصية بالجزء السابع، وتقدم الفنانة نيللي كريم شخصية «نادرة» خلال مسلسلها «عملة نادرة»، ويعد هذا العمل أول تجربة صعيدية لها.