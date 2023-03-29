

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت أمس على ارتفاع جماعي، مع استعادة المؤشر العام تعافيه، وانحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأميركية وانتعاش أسعار النفط.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23%، وزاد المؤشر العام 0.21%، كما نما المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.14% و0.13% على الترتيب، عن مستوى جلسة يوم الإثنين الماضي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات خلال الجلسة بقيمة 30.09 مليون دينار، وزعت على 101.36 مليون سهم، بتنفيذ 7.85 آلاف صفقة.

واقتربت القيمة السوقية الرأسمالية لبورصة الكويت من مستوى 45 مليار دينار، حيث حققت القيمة السوقية مكاسب خلال جلسة أمس بقيمة 94.6 مليون دينار.

وجاء ارتفاع بورصة الكويت تزامنا مع انتعاش معظم الأسواق الخليجية الأخرى وارتفاع أسعار النفط، لكن الحذر من انحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأميركية الأخيرة وكريدي سويس، مع تدخل الحكومات للتخفيف من الضغوط التي واجهت القطاع وسوق الأسهم، لكن لاتزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصادي العالمي في ظل الضبابية حول خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة حيال رفع أو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة.