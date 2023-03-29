"الخدمة المدنية": لا احتساب للغياب أو التأخيرات لموظفي الجهات الحكومية يومي الأحد والأثنين

مريم بندق



قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»، إن ميزانية مكافأة الصفوف الأمامية لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة جاهزة للصرف. وأفادت بأن ميزانية صرف المكافأة للعاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركة الكويتية لخدمات الطيران أيضا جاهزة للصرف بمجرد إنجاز الديوان كشوفات أسماء المستحقين واعتمادها من المراقبين الماليين.



هذا، وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن فرق العمل في الديوان أوشكت على انتهاء عملها بعد مضاعفة جهودها لإنجازها كشوفات الأسماء عدديا وماليا، ومن ثم اعتمادها تمهيدا لإحالتها إلى وزارة المالية قريبا جدا لتحويل الميزانية المطلوبة في حساب الجهة المستحقة.



وطمأنت المصادر بأنه تم احتساب المكافأة حسب الرواتب التي تقاضاها العاملون في مايو 2020 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على شمول العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بمكافأة الصفوف الأمامية النقدية فقط، وذلك حسب الآلية المتبعة للصرف والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 686.

نظراً للأحوال الجوية وتأثيرها في حركة المرور

"الخدمة المدنية": لا احتساب للغياب أو التأخيرات لموظفي الجهات الحكومية يومي الأحد والأثنين





أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أنه نظراً للأحوال الجوية التي شهدتها البلاد مما حال دون وصول بعض الموظفين لمقار عملهم في الوقت المحدد فقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بعدم احتساب الغياب أو التأخيرات خلال يومي الأحد والأثنين 26 و 27 مارس 2023.