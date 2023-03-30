

استقبل ديوان الصالح بالنزهة المهنئين بشهر رمضان المبارك مساء امس الأول.



وقد توافد على الديوان عدد من الشيوخ والنواب والشخصيات العامة، إضافة إلى جموع من المواطنين لتقديم التهاني بشهر رمضان المبارك.



هذا، ورحب وزير الداخلية السابق أنس الصالح بالحضور، موضحا أن اللقاءات خلال هذا الشهر المبارك تعزز الترابط بين أبناء المجتمع.



ورفع الصالح التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات.