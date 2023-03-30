أسامة أبوالسعود



استنكر مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأخر وزارة الأوقاف في إصدار تعديل قرار ساعات العمـــــل في مراكــــز القرآن الكريم خلال شهـــر رمضان لحل مشكلــــة الدخول وإنهـــــاء تضارب الوقت بين الدوام الصباحي والمسائي.



وتابعت النقابة أنه من المعلوم أن المراكز التابعة لوزارة الأوقاف مشتركة، ففي الدوام الصباحي تكون بعض المراكز مخصصة للنساء، وفي الدوام المسائي تخصص للرجال، بينما البعض الآخر يكون مشتركا مع مدارس وزارة التربية، الأمر الذي يستحيل معه تطبيق ساعات العمل لتضارب مواعيد الدخول بين الفترتين وبسبب الزحام والاختناق المروري لخروج الطلبة والتأثير السلبي لتطبيق الدوام المرن الذي زاد من فترة الاختناقات المروريــــة.



واستغربت النقابة من التأخر بإصدار التعديل، بالرغم من مضي 7 أيام على بداية شهر رمضان، مع العلم أن النقابة قامت بعمل تقرير ميداني يضم كلا من المدارس المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية وتسليمها للجهات المختصة.



ومن جهة أخرى، استغرب مجلس إدارة النقابة التعسف مع الموظفين المعاقين أو ممن كلف برعاية معاق، حيث ان تعميم الوزارة الأخير بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان ألغى جميع حالات الإعفاء، وبهذا الإلغاء تم سلبهم حقهم الذي أقر بالقانون رقم 8 لسنة 2010.