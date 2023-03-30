

يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي اطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية لنشر الثقافة التوعوية المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي.



ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والتزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي، نصح بنك بوبيان عملاءه وغيرهم من عملاء البنوك الأخرى إلى ضرورة الانتباه إلى ما يمكن أن يتعرضوا له من عمليات احتيال لبطاقاتهم المصرفية وطرق حمايتها واستخدامها بشكل آمن ومضمون.



وقال البنك: مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنتجات المالية والمصرفية، لاسيما الخدمات الرقمية في الفترة الأخيرة والاعتماد بشكل كبير على الاستخدام اليومي للبطاقات الائتمانية المصرفية زادت بصورة أساسية ضرورة التصدي من قبل الجهات المعنية لحماية والحفاظ على سرية معلومات البطاقات المصرفية بمختلف أشكالها.



وتعتبر بيانات البطاقات المصرفية بمنزلة بيانات سرية غير مسموح لأي مستخدم آخر التعرف أو حتى مشاركتها مثل OTP وكلمة السر التي يتوجب تغييرها بصورة مستمرة، بالإضافة إلى عدم مشاركة أي معلومات تخص أمور العميل المالية وبياناته الشخصية عبر موقع إنترنت غير معروف ولا الرد على أي بريد إلكتروني يطلب هذه المعلومات.